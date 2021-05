DGAP-Ad-hoc: adesso SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Vertrag

adesso SE erwirbt Mehrheitsbeteiligung an KIWI Consulting EDV-Beratung GmbH / Bündelung und Stärkung der Kompetenzen im Bereich Banken und öffentliche Auftraggeber



28.05.2021 / 13:02 CET/CEST

adesso SE erwirbt Mehrheitsbeteiligung an KIWI Consulting EDV-Beratung GmbH / Bündelung und Stärkung der Kompetenzen im Bereich Banken und öffentliche Auftraggeber Die adesso SE hat mit den Gesellschaftern der KIWI Consulting EDV-Beratung GmbH (KIWI Consulting) einen Vertrag über die Übernahme von 70 % der Anteile geschlossen. Das schuldenfreie, wachsende und profitable Unternehmen aus Walldorf erzielte 2020 einen Umsatz von über 27 Mio. EUR und ein EBIT von rund 3,4 Mio. EUR. Wie adesso bietet KIWI Consulting kundenindividuelle IT-Beratung und Softwareentwicklung an, mit den Branchenschwerpunkten Banken, öffentliche Auftraggeber und Baufinanzierer. Insbesondere bei der Deutschen Bundesbank hält die KIWI Consulting großvolumige Rahmenverträge im Bereich Individualzahlungsverkehr und Wertpapierabwicklung des Eurosystems. Die Projekte werden bislang vorwiegend mit externen Spezialisten besetzt. adesso ist in den Kernbereichen Banken und öffentliche Verwaltung mit zahlreichen eigenen Beratern gut aufgestellt und sieht durch die Zusammenarbeit innerhalb der adesso Group Chancen für den weiteren Ausbau dieser adesso-Kernbranchen. Synergiepotenziale ergeben sich durch die Bündelung der Finance-Expertise auch im Bereich der öffentlichen Auftraggeber, in der Personalausstattung bereits gewonnener Rahmenverträge sowie durch die gegenseitige Erschließung der sich nur wenig überschneidenden Kundenkreise. Im Rahmen der Akquisition erwirbt die adesso SE zunächst eine Mehrheitsbeteiligung von 70 % für einen Kaufpreis von bis zu 16 Mio. EUR, abhängig von der Zielerreichung der Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr. Der Anteilserwerb erfolgt vorbehaltlich der Freigabe durch das Bundeskartellamt. Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter bleiben mit einem Minderheitsanteil beteiligt und entwickeln das operative Geschäft der KIWI Consulting künftig auch innerhalb der adesso Group weiter. adesso plant, die übrigen Anteile bis 2024 ebenfalls zu erwerben. Hierfür wurde mit den Verkäufern eine kombinierte Call-/Put-Option vereinbart. Abhängig von der künftigen Ergebnisentwicklung werden dann bis zu 10 Mio. EUR als weiterer Kaufpreisbestandteil fällig. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.adesso-group.de/leistungskennzahlen/ veröffentlicht.





Kontakt:
Martin Möllmann
Manager Investor Relations
Tel.: +49 231 7000-7000
E-Mail: ir@adesso.de

