Dierig Holding AG: Hauptversammlung beschließt Dividende für 2020 und wählt scheidenden Vorstandssprecher Christian Dierig in den Aufsichtsrat



28.05.2021 / 13:16

Hauptversammlung beschließt Dividende für 2020 und wählt scheidenden Vorstandssprecher Christian Dierig in den Aufsichtsrat



- Ellen Dinges-Dierig und Benjamin Dierig bilden nunmehr gleichberechtigtes Vorstands-Duo

- Planmäßiger Start des Geschäftsjahres 2021

- Verlagerung der Logistik an den Standort Prinz im Mai 2021 umgesetzt



Augsburg, 28. Mai 2021 - Der Dierig-Konzern ist trotz der erneuten Schließung des

Textileinzelhandels im zweiten Lockdown gut in das Geschäftsjahr 2021 gestartet.

Der Umsatz in den ersten vier Monaten des Jahres 2021 lag um rund ein Prozent

unter dem Vorjahreszeitraum. Dies gab Vorstandssprecher Christian Dierig auf der

gestrigen Hauptversammlung der Dierig Holding AG bekannt. Aufgrund der COVID-

19-Pandemie fand die Hauptversammlung virtuell statt, die für die Anteilseigner live

aus einem früheren Web-Saal übertragen wurde. Die Aktionäre der Gesellschaft

folgten mit einer Zustimmung von 99,97 Prozent dem Vorschlag von Vorstand und

Aufsichtsrat, für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 20 Eurocent je

Aktie auszubezahlen. Christian Dierig, der mit der Hauptversammlung sein Mandat

als Vorstandssprecher niederlegte, wurde mit einer Mehrheit von 99,92 Prozent in

den Aufsichtsrat gewählt. Seit dem Ablauf der Hauptversammlung besteht der

Vorstand der Dierig Holding AG aus Ellen Dinges-Dierig und Benjamin Dierig. Die

Angehörigen der siebten Unternehmergeneration bilden nunmehr ein

gleichberechtigtes Vorstands-Duo.



In seinem erläuternden Bericht zum Geschäftsjahr 2020 betonte der scheidende

Vorstandssprecher Christian Dierig, dass der Dierig-Konzern bislang sehr gut durch

die Corona-Krise gekommen sei: "In Zahlen sieht das Jahr 2020 unspektakulär aus."

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete der Dierig-Konzern einen Umsatz von

56,6 Millionen Euro und blieb damit nur um 3,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Der Textilbereich erlöste einen Umsatz in Höhe von 43,4 Millionen Euro, was

gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um 6,3 Prozent bedeutet. Der

Immobilienbereich steigerte seinen Umsatz um 6,5 Prozent auf 13,2 Millionen Euro.

Dabei erzielten beide Sparten ein positives Ergebnis, das sich auf 5,0 Millionen Euro

vor Steuern beziffert. "Diese guten bis sehr guten Zahlen zeigen aber nicht, wie

sprunghaft sich einzelne Märkte verändert haben", erklärt Christian Dierig. Dabei

konnte das Bettwäschegeschäft in der Krise vom Cocooning-Effekt profitieren,

während die Nachfrage im Rohgewebehandel nach Ausbruch der Pandemie deutlich

zurückging. Besonders tief war der Einbruch beim Geschäft mit Bettwäsche für

Hotels und Kreuzfahrtschiffe. Die Immobiliensparte blieb 2020 weiterhin auf

Wachstumskurs, auch konnten die allermeisten Mieter ihre Verpflichtungen erfüllen.



Gut in das Jahr 2021 gestartet

Mit der Geschäftsentwicklung im Jahr 2021 zeigt sich der Gesamtvorstand zufrieden.

Der Umsatz der ersten vier Monate liegt nur um etwa ein Prozent unter dem des

Vorjahreszeitraums. Zu berücksichtigen ist dabei, dass es in den ersten zweieinhalb

Monaten des Geschäftsjahres 2020 keine pandemiebedingten Auswirkungen auf das

Wirtschaftsleben gegeben hatte, während der stationäre Einzelhandel im gesamten

Jahr 2021 Beschränkungen unterworfen ist. Trotz des gelungenen Starts in das Jahr

2021 zeigt sich Christian Dierig der Einschätzung des weiteren Geschäftsverlaufs

skeptisch: "Die Konsumkonjunktur ist nur sehr schwer einzuschätzen."



Neue Einzelheiten zum Wohnbauprojekt Mühlbach

Auf der Hauptversammlung gab Dierig auch neue Einzelheiten zum geplanten

Wohnbauprojekt am Standort Augsburg-Mühlbach bekannt. Hier sollen bis zu 200

Mietwohnungen auf 18.300 Quadratmetern Geschossfläche errichtet werden. Das

Investitionsvolumen liegt bei 50 bis 55 Millionen Euro. Der Baubeginn soll im zweiten

Halbjahr 2022 erfolgen. Der lange Vorlauf ist nötig, weil zuvor diverse Lagerhallen

abgerissen werden müssen, die bisher von der betriebseigenen Logistik belegt

waren. Diese ist mittlerweile wie geplant im Mai 2021 an den Konzernstandort Prinz

Gewerbepark im Augsburger Osten umgezogen. Diese Verlagerung geht über einen

Ortswechsel hinaus. Die logistischen Aktivitäten wurden in Form eines

Teilbetriebsübergangs an eine Tochtergesellschaft der Andreas Schmid Logistik AG

übertragen. Damit wechselten 37 Beschäftigte von Gesellschaften des DierigKonzerns zum Logistikdienstleister. Sie erhalten bei ihrem neuen Arbeitgeber eine

von Dierig initiierte Beschäftigungsgarantie bis Mai 2024.



Emotionale Momente

Geprägt war die Hauptversammlung auch von emotionalen Momenten. Dr. Rüdiger

Liebs, Mitglied der Familie Dierig, legte aus Altersgründen sein Mandat im

Aufsichtsrat der Dierig Holding AG nieder. Rolf Settelmeier, Vorsitzender des

Aufsichtsrates, würdigte seine Leistungen und dankte dem ausscheidenden

Aufsichtsrat für den Einsatz für das Unternehmen. Auf Wunsch der Textil Treuhand

GmbH, in der die Familie Dierig ihren Anteilsbesitz bündelt und die 70,13 Prozent der

Aktien an der Dierig Holding AG hält, wurde der bisherige Vorstandssprecher

Christian Dierig in den Aufsichtsrat gewählt. Dem Wechsel vom Vorstand in den

Aufsichtsrat ohne vorhergehende Cooling-off-Phase stimmte die Hauptversammlung

mit einer Mehrheit von 99,92 Prozent zu.



Christian Dierig war 1986 in das Unternehmen eingetreten und war seit 1994 Mitglied

des Vorstandes und seit 1997 dessen Sprecher. In einer Laudatio würdigte der

Ehrenvorsitzende des Aufsichtsrates Dr. Hans-Peter Binder die Leistungen des

scheidenden Vorstandssprechers. "Christian Dierig ist in das Familienunternehmen

eingetreten, als es infolge des Strukturwandels der deutschen Textilindustrie

existenzbedrohende Verluste einfuhr. Christian Dierig hat Verantwortung gezeigt und

das Unternehmen zu dem gemacht, was es heute darstellt." Binder verwies auch

darauf, wie sorgsam Christian Dierig seine Nachfolgerin Ellen Dinges-Dierig und

seinen Nachfolger Benjamin Dierig eingearbeitet habe: "Einen besseren Mentor

hätten sich die beiden jungen Vorstände nicht wünschen können." Die Mitglieder der

Familie Dierig in siebter Generation wurden 2018 in den Vorstand berufen. Ellen

Dinges-Dierig war zuvor in einer internationalen Unternehmensberatung tätig,

Benjamin Dierig arbeitete in leitender Stellung im Immobilienmanagement des DierigKonzerns. Beide werden das Unternehmen zukünftig als gleichberechtigtes

Vorstands-Duo vertreten.



- Ende der Mitteilung -



Über Dierig

Die Augsburger Dierig-Gruppe wurde 1805 gegründet. Die textilen Gesellschaften

der Dierig-Gruppe sind breit aufgestellt. Sie handeln international mit Roh- und

Fertiggeweben vielfältiger Qualitäten, bieten Objekttextilien für Hotels,

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen an, verkaufen technische Textilien und

produzieren designstarke Markenbettwäsche. Im Bereich der Markenbettwäsche

gehört Dierig mit den Marken Fleuresse und Adam Kaeppel zu den Marktführern im

deutschsprachigen Raum.



Die Immobiliensparte verwaltet, entwickelt und vermarktet das umfangreiche

Immobilienvermögen des Konzerns und erweitert dieses über Zukäufe. Die

Liegenschaften umfassen rund 513.000 Quadratmeter Grundstücks- und 160.000

Quadratmeter Gebäudeflächen an den Standorten Augsburg, Gersthofen und

Kempten.



Im Jahr 2020 setzte der 189 Mitarbeiter zählende Dierig-Konzern 56,6 Millionen Euro

um, davon 43,4 Millionen Euro im Bereich Textil und 13,2 Millionen Euro im Bereich

Immobilien.



Kontakt

Dierig Holding AG

Kirchbergstraße 23

86157 Augsburg

Tel.: +49 (0) 821 - 52 10 - 395

Fax: +49 (0) 821 - 52 10 - 393

E-Mail: info@dierig.de

www.dierig.de

