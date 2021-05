Der Bundesrat hat nun den Beschluss des Bundestages gebilligt, auf dessen Basis die 1.000 Schnelllade-Standorte in mehreren Losen ausgeschrieben werden sollen. Das Schnellladegesetz wird jetzt dem Bundespräsidenten zur Unterzeichnung zugeleitet und kann dann am Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten. Der Bundestag hatte in der vergangenen Woche in der Nacht zu Freitag das Schnellladegesetz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...