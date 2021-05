Aus den täglichen Bildern in den Nachrichten ist das im Suez-Kanal zwischenzeitlich festgefahrene Containerschiff Ever Given längst verschwunden. Die wirtschaftlichen Folgen dieser Havarie sind indes noch immer gegenwärtig - selbst im heimischen Small Cap-Sktor. So hat Fortec Elektronik noch immer 1,5 Container mit einem Umschlagvolumen von rund 500.000 Euro an Bord der Ever Given und ... The post Fortec Elektronik: Heiße Ware appeared first on Boersengefluester.

