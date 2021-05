Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsraten in Deutschland und der Eurozone haben in den vergangenen Monaten deutlich angezogen, so die Analysten der Helaba.Dies werde sich im Mai fortsetzen. Die deutsche Rate dürfte sich dann von 2% auf 2,4% erhöhen, in harmonisierter Rechnungsweise sogar auf 2,5%. Für die Eurozone müsse mit einem Anstieg auf 2% gerechnet werden (vorher: 1,6%). Die höheren Mehrwertsteuersätze in Deutschland und die eingeführte CO2-Steuer hätten hierzulande und in der Eurozone - mit einem Anteil Deutschlands von fast 30% - zu einer mehr Inflation geführt. Statistische Veränderungen in der Zusammensetzung des Warenkorbes im harmonisierten Index seien seit Januar ein weiterer Grund für stärkere Preissteigerungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...