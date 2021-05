Frankfurt (www.fondscheck.de) - Union Investment hat das Bürohochhaus One Braham in London vom Entwickler und Investor Aldgate Developments erworben, so Union Investment in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Ankauf erfolgt je zur Hälfte für den Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland (ISIN DE0009805507/ WKN 980550) und UniImmo: Europa (ISIN DE0009805515/ WKN 980551). Der Kaufpreis beträgt mehr als 500 Millionen Euro. ...

