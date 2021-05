- Alastair, das Logo von euch kommt uns ein wenig bekannt vor. Wie kommt das? - Was macht euer Unternehmen? - Besprechen wir zuerst eure Produktionsseite bevor wir uns die Explorationsaussichten ansehen! - Wie hoch sind die Kosten für diese Mühle? - Diese Mühle ist ausgelegt auf 5000 Tonnen pro Monat. Macht es nicht Sinn, gleich auch eine größere Lizenz zu beantragen? - Betrifft die Genehmigung für 5000 Tonnen pro Monat auch die Mühle oder nur die Mine? - Wie schaut die Wirtschaftlichkeit der eigenen Mühle im Vergleich zur Auftragsverarbeitung, die ihr jetzt verwendet, aus? - Produziert ihr in eurer Mühle dann ein hochwertiges Konzentrat? - Wann wollt ihr die Entscheidung treffen, ob ihr eine eigene Mühle baut oder nicht? - Wann wollt ihr die Entscheidung treffen, eine Produktionslizenz zu ziehen für Laura und Resario? - Soll das Maria Luisa Projekt auch unter einer Small-Mining-Lizenz laufen? - Kommen wir zu den anderen Explorationsprojekten. - Wie hoch ist das politische Risiko für euer Explorationsprojekt in Nicaragua? - Was sind die drei wichtigsten News, die wir in den nächsten 3 bis 6 Monaten von euch erwarten können? - Kommen wir zur Aktionärsstruktur? - Wer sind die größten Aktionäre? - Reicht das Geld für den Aufbau der Mühle? ... Am Ende des Interviews finden Sie eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Das Interview wurde am 20. Mai 2021 aufgezeichnet. Das Interview ist ein Startinterview, dass heißt ich kenne das Unternehmen nicht und es wurde auch nicht vorselektiert. Das heißt, ich kann nicht sagen, ob ich das Unternehmen interessant finde und ob ich die Aktien des Unternehmens kaufen werde oder nicht. In der Regel wird die Aktie in einer der nächsten regulären Ausgaben des SmallCap-Investor besprochen und hier gebe ich dann auch meine Investmententscheidung bekannt. Zum Zeitpunkt des Interviews besitze ich keine Aktien des Unternehmens. Wir haben für dieses Interview keine Vergütung erhalten. Kurs auf Ihr Joachim Brunner