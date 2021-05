Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Wall Street in den USA scheint auf einen freundlichen Wochenausklang zuzusteuern. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq sind vorbörslich leicht im Plus. Im Fokus stehen auch heute Konjunkturdaten, aber auch Reddit-User. Bei den Einzelthemen geht es heute um AMC Entertainment, Blackberry, FuboTV, Bitcoin, Salesforce, Martin Marietta Materials, Intuitive Surgical, Palantir. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.