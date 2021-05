Der DAX konnte den 10er-EMA bei aktuell 15.397 Punkten in den Vortagen verteidigen und damit kurzfristig Stärke zeigen. Aktuell notiert der DAX am heutigen Freitagnachmittag mit 0,88% bei 15.542 Punkten im Plus. Und damit erneut am Widerstandsbereich von 15.550 Punkten. Über 15.550 Punkten wäre dann ein Anstieg bis zur oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart zu erwarten. Solange der DAX über dem 10er-EMA ...

