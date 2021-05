DJ DIE AUTO-WOCHE - das waren die wichtigsten Themen

Schweizer Quantum bekräftigt Offerte für Lamborghini

Die Schweizer Holding Quantum lässt sich bei ihrem Angebot für die Sportwagenmarke Lamborghini von der Abfuhr durch Volkswagen nicht entmutigen. "Unser Angebot ist selbstverständlich noch gültig", sagte Firmengründer Rea Stark zu Reuters. Sollte der Wolfsburger Konzern seine Haltung überdenken und über Konditionen verhandeln wollen, wäre Quantum zu Gesprächen bereit. "Das Erstangebot waren 7,5 Milliarden Euro", sagte Stark. Angeboten habe Quantum außerdem Bestandsgarantien für die Arbeitsplätze bei Lamborghini und den Zulieferern.

Opel plant Abbau von bis zu 800 Stellen in der Entwicklung - Zeitung

Opel bereitet nach Handelsblatt-Informationen weitere Einschnitte beim Personal vor. Konkret stehen im Entwicklungszentrum ITEZ am Stammsitz in Rüsselsheim bis zu 800 der mehr als 4.000 Jobs zur Disposition. Konkrete Beschlüsse dazu gibt es zwar noch nicht. Der für das Engineering zuständige Opel-Geschäftsführer Marcus Lott erklärte seiner Truppe allerdings erst vor Kurzem, dass es im ITEZ weiterhin beträchtliche Überkapazitäten gebe, verlautet aus Unternehmenskreisen. Opel wollte sich zu den neuen Sparplänen auf Anfrage nicht dezidiert äußern.

IPO/Stellantis-Tochter Aramis will in Paris an die Börse

Die mehrheitlich zum Stellantis-Konzern gehörende Aramis Group strebt an die Börse in Paris. Wie der Gebrauchtwagenhändler mitteilte, wurde das Dokument für die Registrierung des Börsengangs von der französischen Finanzmarktbehörde genehmigt. "Die Genehmigung (...) ist der erste Schritt des geplanten IPO am regulierten Markt der Euronext Paris", heißt es weiter. Das weitere Vorgehen sei abhängig von der der Genehmigung des Emissionsprospekts sowie den Marktbedingungen.

Ford erhöht Entwicklungsausgaben für Elektrofahrzeuge deutlich

Ford Motor plant seine Ausgaben für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen deutlich zu erhöhen. Der US-Autobauer erwartet, dass 40 Prozent seines weltweiten Absatzes bis 2030 vollständig elektrifizierte Fahrzeuge sein werden. Ford-CEO Jim Farley setzt damit verstärkt auf Plug-in-Autos. Bis 2025 will Ford nun 30 Milliarden US-Dollar für den Ausbau seiner Produktpallette bei Elektroautos ausgeben, gegenüber der zuvor prognostizierten 22 Milliarden Dollar.

ANALYSE/Ford holt dank cleverer Strategie zu GM auf

Ford-Chef Jim Farley besticht durch strategische Klarheit. Sie dürfte von unschätzbarem Wert sein, wenn die Autoindustrie in den kommenden Jahren seismische Veränderungen erfährt. Farley, der den Chefposten im Oktober übernommen hat, präsentierte den zweitgrößten Detroiter Autohersteller auf seiner ersten großen Investorenveranstaltung als technologiegetriebenes Wachstumsunternehmen. Die Strategie baut auf dem Wall-Street-freundlichen Ansatz auf, den General Motors unter CEO Mary Barra fährt, jedoch mit einem schärferen Fokus auf gewerbliche Kunden, um Fords Dominanz bei kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht zu gefährden.

Tesla könnte sich Chips mit Vorauszahlung sichern - Zeitung

Tesla hat einem Zeitungsbericht zufolge im Kampf um die Lieferung von Chips inmitten einer branchenweiten Knappheit eine neue Front eröffnet. Tesla wolle für die Chips eine Vorauszahlung leisten oder sogar den Kauf einer eigenen Fabrik anbieten, schreibt die Financial Times. Tesla versuche speziell, Chips bei Herstellern in Taiwan und Südkorea zu bekommen, die die Modelle der neueren Generation herstellen, aber auch in den USA, so ein Bericht der Zeitung, der sich auf Quellen aus der Industrie beruft.

Nissan plant Batterie-Produktion in Japan and Großbritannien - Zeitung

Die Nissan Motor Co will mit dem chinesischen Batteriehersteller Envision AESC Group zusammenarbeiten, um neue Batteriewerke für Elektrofahrzeuge in Japan und Großbritannien zu bauen. Dazu sollen über 200 Milliarden Yen (1,5 Milliarden Euro) investiert werden, berichtet die Zeitung Nikkei. Der japanische Automobilhersteller strebt eine Gesamtkapazität an, die ausreicht, um jährlich 700.000 Elektrofahrzeuge zu produzieren, und wird bereits 2024 mit der Produktion von Batterien in zwei neuen Werken, eines in Japan und eines in Großbritannien, beginnen.

