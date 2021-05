Die BioNTech-Aktie steigt in den letzten Minuten von 164,20 Euro auf aktuell über 170 Euro an. Dies liegt an der unmittelbar bevorstehenden Genehmigung des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren. Die Wahrscheinlichkeit für die Zustimmung ist groß, daher legt die Aktie jetzt schon mal zu. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA gab vorhin bekannt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...