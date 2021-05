Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU0000060451 Hartshead Resources NL 28.05.2021 AU0000154148 Hartshead Resources NL 31.05.2021 Tausch 1:1

CA2438092090 First Tellurium Corp. 28.05.2021 CA33716L1094 First Tellurium Corp. 31.05.2021 Tausch 1:1

IM00B3NTV894 Challenger Energy Group PLC 28.05.2021 IM00BN2RD444 Challenger Energy Group PLC 31.05.2021 Tausch 10:1

AU0000033987 Swoop Holdings Ltd. 28.05.2021 AU0000153736 Swoop Holdings Ltd. 31.05.2021 Tausch 1:1

US8983491056 TrustCo Bank Corp. 28.05.2021 US8983492047 TrustCo Bank Corp. 31.05.2021 Tausch 5:1

