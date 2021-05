(shareribs.com) Toronto 28.05.2021 - Die Konsolidierung im Cannabissektor ist dieser Tage weiter fortgeschritten. Hexo Corp will fast eine Milliarde in die Hand nehmen, um das private Unternehmen Redecan Pharm zu kaufen. Wie heute bekannt wurde, plant der Cannabisproduzent Hexo Corp. die Übernahme des privaten Cannabisproduzenten Redecan Pharm. Im Rahmen der Übernahme wird Hexo 400 Mio. CAD in Bar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...