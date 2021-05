Klarna ist eines der wertvollsten Start-Ups aller Zeiten in Europa. In einer neuen Finanzierungsrunde soll der Unternehmenswert der Schweden auf über 40 Milliarden Dollar taxiert werden. Wer steigt nun bei Klarna ein? Softbank, das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen Japans, erwägt laut CNBC eine Beteiligung an Klarna. Nachdem Klarna einer Finanzierungsrunde im März fast eine Milliarde Dollar eingesammelt hat, soll diese Runde kleiner Ausfallen. ...

