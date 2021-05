DGAP-News: MAX Automation SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

28.05.2021 / 18:07

PRESSEMITTEILUNG

Düsseldorf, 28. Mai 2021 - Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte MAX Automation SE (ISIN DE000A2DA58) hat heute ihre Hauptversammlung 2021 in rein virtueller Form erfolgreich durchgeführt.

Dr. Christian Diekmann blickte in seiner Rede als Vorsitzender des Verwaltungsrates sowie geschäftsführender Direktor der MAX Automation auf das vergangene Geschäftsjahr zurück, in dem die MAX Automation trotz der Corona-Pandemie ihren Turnaround weiter fortsetzte und ein insgesamt zufriedenstellendes operatives Ergebnis erwirtschaftete.

"Wir haben die MAX gut durch das schwierige Corona-Jahr gebracht und die Zeit genutzt, unser Unternehmen mit einer strategischen und personellen Neuausrichtung auf einen guten Pfad zu bringen. Wir haben ein sehr gutes Portfolio an Gesellschaften, eine tolle Ausgangsbasis für die Ausrichtung als Beteiligungsgesellschaft. Unsere Gesellschaften sind Perlen des deutschen Mittelstands. Sie sind in ihren attraktiven Nischen super positioniert. Die MAX Gruppe verfügt über stabile Marktführer in etablierten Industrien und wir haben Nischen-Champions, die Megatrends bedienen, wie GreenTec, MedTec oder e-Mobility. Sie versprechen Wachstum und Wertsteigerungen", erläuterte Dr. Christian Diekmann.

Bei einer Präsenz von rund 73,5 % des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Abstimmung wurden die Beschlussvorschläge der Verwaltung mit deutlicher Mehrheit angenommen. So wurden die Mitglieder des Verwaltungsrats für das abgelaufene Geschäftsjahr von den Aktionären entlastet und ein neues Vergütungssystem für die geschäftsführenden Direktoren beschlossen. Zudem wurde ein neues genehmigtes Kapital geschaffen und die Satzung geändert. Der Verwaltungsrat besteht künftig aus mindestens drei und höchstens sieben Mitgliedern.

Die Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung wurde erweitert durch ein Tagesordnungsergänzungsverlangen. Der ergänzte Tagesordnungspunkt 11 "Bestellung von Sonderprüfern" wurde von den Aktionären abgelehnt.

Der Verwaltungsrat setzt sich mit Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung 2021 neu zusammen. Dr. Christian Diekmann, Dr. Ralf Guckert, Dr. Jens Kruse und Herr Marcel Neustock haben jeweils ihr Amt als Mitglieder des Verwaltungsrats mit Wirkung zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 28. Mai 2021 niedergelegt. Dr. Christian Diekmann widmet sich nun ausschließlich den strategischen Aufgaben der MAX Automation in seiner Tätigkeit als geschäftsführender Direktor (CEO/CFO) und Vorsitzender des Management Boards. Als Nachfolger für Dr. Christian Diekmann wurde Herr Guido Mundt, als Nachfolger von Dr. Ralf Guckert wurde Herr Oliver Jaster, als Nachfolger von Dr. Jens Kruse wurde Dr. Wolfgang Hanrieder und als Nachfolger von Herrn Marcel Neustock wurde Herr Hartmut Buscher von der Hauptversammlung in den Verwaltungsrat gewählt.

Guido Mundt, neuer Vorsitzender des Verwaltungsrats der MAX Automation SE, wird die Ausrichtung der Gruppe mit seinen Erfahrungen im Banken- und Investmentbereich weiter forcieren. Herr Oliver Jaster der dem Aufsichtsrat bzw. Verwaltungsrat bereits von 2013 bis 2020 angehörte, wurde erneut von der Hauptversammlung in das Gremium gewählt. Dr. Wolfgang Hanrieder ergänzt das Gremium mit seiner Expertise im Private Equity und technischen Bereich. Mit Herrn Hartmut Buscher, geschäftsführender Direktor der Günther Holding SE, wurde ein ausgewiesener Finanzexperte in den Verwaltungsrat gewählt. Als weiteres Mitglied für die Zeit ab Eintragung der unter Punkt 7 der Tagesordnung vorgeschlagenen Änderung von § 7 Abs. 1 der Satzung wurde Dr. Nadine Christina Pallas von der Hauptversammlung in den Verwaltungsrat gewählt. Sie vervollständigt das Gremium mit ihrer Rechtsexpertise und Erfahrung in der rechtlichen Begleitung von Fondsstrukturen. Neben den fünf neu gewählten Mitgliedern wird das aus insgesamt sechs Mitgliedern bestehende Gremium ergänzt durch Karoline Kalb.

Die umfassende Änderung in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats bildet gleichzeitig den Startschuss für die neue strategische Ausrichtung auf eine Cashflow-orientierte Beteiligungsgesellschaft. "Die MAX Automation wird künftig als Beteiligungsgesellschaft agieren - als wertegetriebene Gruppe von Nischen-Champions. Wir haben bereits heute sechs sehr profitable Gesellschaften in wachsenden, großartigen Industriesektoren. Wir sind international an 20 Standorten im In- und Ausland vertreten, mit 1.800 Mitarbeitern weltweit und mit einer Exportquote von 70 %. Das werden wir replizieren. Wir wollen unseren Aktionären ein Portfolio an wachstumsstarken Nischenspielern bieten, in die sie einzeln nicht investieren könnten. Ein Portfolio, das stabile Cashflows erwirtschaftet und über Verkäufe zusätzliche Mittel generiert und somit unseren Aktionären regelmäßige Dividenden bringt. Das ist die wertoptimierende Strategie für die MAX Automation", erläutert Dr. Christian Diekmann.

Weitere Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung 2021 sowie die Abstimmungsergebnisse stehen unter www.maxautomation.com/hv-2021 zur Verfügung.



