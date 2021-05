Im Januar Gamestop, im Mai AMC: Die Reddit-Trader haben ihren neuen Lieblingswert am Freitag kurzzeitig sogar auf ein neues Allzeithoch katapultiert, ehe wenige Minuten später Gewinnmitnahmen einsetzten. Nachdem das Papier des Kinokettenbetreibers am Donnerstag 36 Prozent zulegte, ergibt sich innerhalb einer Handelswoche eine Verdopplung des Börsenwertes. Auf Twitter schrieb die Finanzanalysegruppe Ortex, dass die Gesamtverluste in dieser Woche für Leerverkäufer der Meme-Aktie bisher ca. 1,75 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...