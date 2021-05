Nachdem die AMC-Aktie bereits in den letzten Tagen schon riesige Kursgewinne verzeichnen konnte, ziehen jetzt auch die anderen Lieblinge der Reddit-Trader nach. Blackberry, Koss, Virigin Galactic und Naked Brand Group sind alle dick im Plus. Nur GameStop kommt wieder nicht in die Gänge.Im Reddit-Bord r/WallStreetBets geht es wieder rund. Star der letzten Tage und von heute: AMC Entertainment. In der Spitze war der Wert bereits knapp 40 Prozent seit dem gestrigen Donnerstag im Plus. Inzwischen wurden ...

