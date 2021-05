Original-Research: COGIA AG - von Dr. Kalliwoda Research GmbH

Unternehmen: COGIA AG

ISIN: DE000A3H2226



Anlass der Studie: Eröffnungsstudie

Empfehlung: KAUFEN

seit: 22.05.2021

Kursziel: 6,46

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Dr. Norbert Kalliwoda, CEO, CEFA-Analyst



COGIA AG



Eine Chance für Investoren: Unternehmen der Online-Medienbeobachtung & - Analyse



Es ist bald Mitte 2021. Die digitale Transformation läuft auf Hochtouren. Die Bewertungen von Technologie-Unternehmen sind himmelhoch. Gibt es eine Chance für Investoren, von diesem Trend zu profitieren? Unsere Antwort lautet: Ja! Diese Chance ist die Cogia AG.



Cogia ist spezialisiert auf Online-Medienbeobachtung und -analyse, Informationsmanagement und Customer Experience Management. Diese Bereiche werden in naher Zukunft ein zweistelliges Wachstum erfahren.

Bislang arbeitet das Unternehmen für mehr als 100 Kunden. Darunter befinden sich einige große Namen: BMW, Lufthansa, Robert Bosch, Volkswagen, Continental, etc.



Abonnement-basierte Angebote sorgen für einen hohen Anteil an wiederkehrenden Umsätzen und garantieren damit die relative Stabilität und Vorhersagbarkeit künftiger Erträge. Skalierbarkeit ist ein weiterer Vorteil von Cogia.



Die stetig wachsende Nutzung sozialer Medien wie Facebook, Twitter, YouTube, Blogs oder Foren hat dazu beigetragen, dass Kunden jederzeit über Unternehmen, Produkte, Marken und Services kommunizieren und dadurch eine größere Macht und stärkeren Einfluss gewonnen haben als je zuvor.

Unternehmen sind gezwungen, sich an dieses neue Umfeld anzupassen und die Kundenerfahrungen aktiv zu managen, um Verbraucher zufrieden zu stellen, so dass diese bereit sind, Produkte und Dienstleistungen zu kaufen und zu promoten. Dazu dient der Cogia Customer Experience Manager (CXM). Er beruht auf der preisgekrönten, KI-basierten Sentiment- und Trendanalyse von Cogia und seiner patentierten semantischen Suchmaschine



