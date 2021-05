- Weltweit erste CE-konforme Software dieser Art; bald in Europa erhältlich

NEC Corporation (NEC; TOKYO: 6701) gab heute die Entwicklung einer KI-Technologie zur Unterstützung von Ärzten bei der Erkennung von Neoplasien im Barrett-Ösophagus während endoskopischer Eingriffe bekannt. Dies ist die weltweit erste Technologie dieser Art, die die Anforderungen für die CE-Kennzeichnung, eine europäische Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutznorm, erfüllt (*1). Sie wird als WISE VISION Endoscopy veröffentlicht und wird in Kürze in Europa erhältlich sein, um Ärzten bei der Erkennung von Barrett-Neoplasien zu helfen (*2).

Provided by Professor Pradeep Bhandari: "Once the neoplasia is found, the system takes a still image and transfers it to the top right corner of a screen as a reference image for endoscopists. It also has a heat map which shows the area of the AI-predicted neoplasia." (Graphic: Business Wire)