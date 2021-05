DJ PTA-DD: U.C.A. Aktiengesellschaft: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

München (pta032/28.05.2021/21:29) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name K.F.P. GmbH & Co. KG 2 Grund der Meldung a) Position/Status In enger Beziehung Dr. Joachim Kaske Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name U.C.A. Aktiengesellschaft b) LEI 391200VDUI468GKCJX74 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie DE000A12UK57 b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 24,40 EUR 5.880,40 EUR 24,40 EUR 2.440,00 EUR 24,40 EUR 2.684,00 EUR 24,40 EUR 1.195,60 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 24,40 EUR 12.200,00 EUR e) Datum des Geschäfts 27.05.2021 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Stuttgart MIC XSTU

