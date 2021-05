DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 15.503 Punkte - Eyemaxx unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Im nachbörslichen Handel am Freitag kamen die Kurse etwas zurück, nachdem auch die Wall Street einen Teil ihrer Gewinne abgegeben hatte. In den USA steht ein langes Wochenende bevor; dort bleiben die Börsen am Montag wegen des Feiertags Memorial Day geschlossen. Daher dürften einige Anleger vorsichtshalber Geld vom Tisch genommen haben.

Unter den deutschen Nebenwerten standen Eyemaxx stärker unter Druck, nachdem das Unternehmen die Vorlage seines Jahresabschlusses verschoben hatte. Der Abschlussprüfer könne die Prüfung des Abschlusses nicht wie vom Unternehmen geplant bis Ende Mai abschließen. Die Aktie wurde am späten Abend über 5 Prozent niedriger gestellt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.503 15.520 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

