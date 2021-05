Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 28 mai/May 2021) The common shares of Maple Leaf Green World Inc., have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Maple Leaf is a public Canadian company that focuses on the hemp industry in North America. The Company currently operates a hemp project in California. With over ten years of extensive greenhouse management experience, the Company applies its eco-agriculture knowledge and cultivation technology to produce contaminant-free organic hemp products. Maple Leaf's long-term objective is to produce hemp oil and to export its products to approved countries.

_________________________________

Les actions ordinaires de Maple Leaf Green World Inc., ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Maple Leaf est une société canadienne ouverte qui se concentre sur l'industrie du chanvre en Amérique du Nord. La société exploite actuellement un projet de chanvre en Californie. Avec plus de dix ans d'expérience dans la gestion des serres, la société applique ses connaissances en éco-agriculture et sa technologie de culture pour produire des produits de chanvre biologique sans contaminants. L'objectif à long terme de Maple Leaf est de produire de l'huile de chanvre et d'exporter ses produits vers des pays approuvés.

Issuer/Émetteur: Maple Leaf Green World Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): MGW Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 161 355 398 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 21 868 497 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences Biologiques CUSIP: 565297 10 8 ISIN: CA 565297 10 8 9 Boardlot/Quotité: 1000 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 1 juin/June 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for MGW. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com