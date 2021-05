Ein Look aus der Herrenkollektion von Christopher Bates Frühjahr 2021

Der kanadische Modeschöpfer Christopher Bates gibt bekannt, dass seine beliebte Herrenkollektion jetzt über das führende deutsche Luxus-Kaufhaus Breuninger erhältlich ist.

"Deutschland ist ein wichtiger Modemarkt, und zwar nicht nur in Europa, sondern weltweit. Ich freue mich sehr, unsere Marke dort bei einem so kultigen, prominenten Einzelhändler wie Breuninger einführen zu können. Das ist wirklich ein Traum", so Christopher Bates, Creative Director.

Da viele Geschäfte wegen der Pandemie geschlossen bleiben, ist die Herrenkollektion Frühjahr/Sommer 2021 von Christopher Bates exklusiv über Breuninger.com erhältlich, d. h. bei einer der begehrtesten Online-Adressen für Premium- und Luxusmode und Lifestyle-Artikel. Breuninger ist nicht nur einer der führenden Online-Retailer für Designermoden in Deutschland, sondern bedient auch bedeutende, wohlhabende Märkte in Österreich und der Schweiz.

Die erste Lieferung beinhaltet eine großartige Auswahl an Premium-Artikeln für den deutschen Markt, die die anspruchsvolle Kundschaft von Breuninger ansprechen wird. Zu den ausgewählten Produkten gehören: Pima Cotton Knits, Jersey Cotton Sweats, unsere populären Romeo Kiss Hemden, Coated Bomber Jackets, zeitgenössische Blazer und Hosen sowie schwarze Samthausschuhe, die mit einem Lippenstift-Kussmund bestickt sind. Alle Produkte werden unter Verwendung modernster Materialien und mit höchster Verarbeitungsqualität in Italien hergestellt, mit Ausnahme unseres Signatur-Hemdes mit Kussmundaufdruck, das weiterhin aus Kanada stammt.

Über Christopher Bates

Seit der Gründung des Labels, das seinen Namen trägt, steht der in Toronto ansässige kanadische Modeschöpfer Christopher Bates an vorderster Front der Luxus-Herrenmode in der Welt der kanadischen Mode. 2019 wurde er bei den Canadian Arts and Fashion Awards als "Canadian Menswear Designer of the Year" ausgezeichnet. Seine Produkte werden in führenden Kaufhäusern vertrieben, darunter bei Nordstrom, Breuninger und Harry Rosen. Bates lässt sich von den exklusiven Stoffen und der Handwerkskunst der italienischen Hersteller inspirieren, mit denen er zusammenarbeitet. Qualität und Authentizität sind für ihn von absoluter Priorität. Dieses Engagement hat Christopher Bates mit seinem ausgereiften Talent für zeitloses Design, clevere Details und eine kühne Farbpalette ein hohes Ansehen für Style eingetragen.

Über Breuninger

Der Mode- und Lifestyle-Retailer Breuninger wurde im Jahr 1881 von Eduard Breuninger gegründet und ist heute eines der führenden europäischen Multichannel-Kaufhäuser Europas. Seit 140 Jahren setzt Breuninger hohe Maßstäbe in den Bereichen Mode, Beauty und Lifestyle mit exklusiven Sortimenten internationaler Designer-Marken und trendiger neuer Marken. Der seit 2008 bestehende Online-Shop www.breuninger.com ist einer der erfolgreichsten Online-Stores im Premium-Segment und steht seit jüngster Zeit auch Kunden in Österreich und der Schweiz offen. Neben seinem Sinn für Style und Flair für neue Trends repräsentiert Breuninger auch einen herausragenden Kundenfokus mit diversen Service-Optionen, darunter ein Spezial-Service, eine hauseigene Schneiderei, Click&Collect und Online-Reservierungen, ein hausinterner Bestelldienst und ein eigener Shuttle-Service. Auf diese Weise wird sowohl im Laden als auch Online ein einzigartiges Shopping-Erlebnis sichergestellt. Der preisgekrönte Einzelhändler verfügt in Deutschland über elf Breuninger-Niederlassungen mit mehr als 5500 Mitarbeitern.

