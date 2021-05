80/20 - das ist nach wie vor die Formel und das A und O für den Börsenpunk. 80 Prozent des Geldes in die großen, sicheren Unternehmen, Burggrabenaktien, investieren, mit 20 Prozent können Anleger Spaß haben - was auch sein muss - und die risikoreicheren Invests ansteuern.Für das 80-Prozent-Depot hat der Börsenpunk diesmal eine Reise in die Vergangenheit unternommen - und gleichzeitig in die Zukunft. Es geht um das Thema Eisenbahn, konkret um Union Pacific.Spekulativ orientierte Anleger sollten sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...