Diese Woche verkürzt - Pfingstmontag konnte man sich noch mental auf die Rekorde am Dienstag vorbereiten. Um dann wieder ein Erschrecken vor der eigenen Courage zu erleben: Rekord knapp erreicht und wieder rückwärts. In dieser Woche ein ähnliches Bild, wie in den Vorwochen: Rekordstände werden kurzzeitig erreicht, der Markt kommt wieder zurück. Einsetzende Käufe verhinderten in den letzten Wochen ein Abgleiten unter die 14.800er Grenze, diese Woche ging es "nur" um rund 200 Punkte runter vom Hoch bevor eine Gegenbewegung einsetzte. Und das Nachrichtenumfeld war durchaus positiv. Sinkende Inzidenzzahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...