8 Aktien im Schnelltest. Bernecker-Experte Oliver Kantimm ("Der Aktionärsbrief") im Gespräch mit Michael Hüsgen (Bernecker TV). Diese Sendung ist eine FreeTV-Variante des Aktien-Schnelltests im Rahmen von Bernecker TV, Sendung vom 27.05.2021. Themen-Schlaglichter:



++ Applied Materials - Sprichwörtlicher "Schaufelverkäufer" in der Chipwelt

++ Sino AG - Wertvolle Beteiligung an Trade Republic

++ Nvidia - Zahlen hui, Kursreaktion mager

++ Tesla - Verstärktes Short-Selling?

++ Secunet Security Networks - Stramme Bewertung

++ NanoRepro - Hervorragende Zahlen, aber ...

++ Converge Technology Solutions - Rücksetzer abwarten?

++ Bachem - trotz erhöhter Bewertung langfristig interessant





https://youtu.be/kLAFNBnKzXY

