In den letzten 14 Monaten haben die Investoren die stärkste Erholung von einem Bärenmarkt-Tief in der Geschichte erlebt. Nachdem er im ersten Quartal 2020 in nur 33 Kalendertagen 34 % seines Wertes verloren hatte, hat der weithin beachtete S&P 500 alle seine Verluste wieder wettgemacht und ist auf neue Höchststände gestiegen. Alles in allem ist der S&P 500 in den letzten zwei Jahren um 44,4 % gestiegen, was eine fantastische Rendite ist, die seinen langfristigen Durchschnitt deutlich übertrifft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...