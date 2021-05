Am 29.04..2021 endete die Unsicherheit bei Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94). Die notwendigen Zustimmungen der Anleihegläubiger konnten erreicht werden. Wenn auch um Haaresbreite - Thema erledigt. Und so sah es auch bisher aus: Bilanzen kommen Ende Mai, geänderte Anleihebedingungen verhindern Sonderkündigungsrechte und operativ könnte es jetzt wieder vorangehen. Passend dazu meldete man am 03.05.2021 den Start des grössten Wohnbauprojekts der Firmengeschichte. Aber das Drama geht in die Verlängerung. Freitag Abends meldete Eyemaxx: Bilanzprüfung wird nicht in der bereits verlängerten ...

