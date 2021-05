Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0) sieht laut seinem CEO Potential für zukünftige Milliardenumsätze mit Wasserstoff. Und da gab es diese Woche frische Nachrichten. Nicht nur für SiemensEnergy, sondern für einige Player im Wasserstoffmarkt, gab es heute vorgezogene Bescherung.Unter dem Leitsatz: "Wir wollen bei Wasserstofftechnologien Nummer 1 in der Welt werden" teilten gestern Verkehrs- und Wirtschaftsministerium mit mit, wer in "die zweite Runde kommt". Es geht um die Förderung von Wasserstoffprojekten im Rahmen des IPCEI - Important Projects of Common European Interest für Wasserstofftechnologien. ...

