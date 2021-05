Die bisher eigenständig agierende Artemis GmbH gibt die Entwicklung des autonom fahrenden E-Autos an Audi und die Softwareentwicklung an VWs Softwareschmiede Cariad ab. Das bestätigt Audi nun offiziell. Alexander Hitzinger wird im Zuge dieser Neuausrichtung die Leitung der Artemis GmbH an Oliver Hoffmann abgeben. Erste Hinweise, dass das Artemis-Projekt neu aufgesetzt wird, waren bereits im Februar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...