In unserer letzten Kommentierung zu Sojabohnen am 18.05. thematisierten wir die damals einsetzenden Gewinnmitnahmen. In unserer letzten Kommentierung zu Sojabohnen am 18.05. thematisierten wir die damals einsetzenden Gewinnmitnahmen. Mittlerweile haben sich die Konsolidierungstendenzen verstärkt. Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem "[…] Sojabohnen verzeichneten auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...