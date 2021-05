Die Edelmetalle konnten in der abgelaufenen Handelswoche allesamt wieder zulegen. Gleiches gilt für die Aktienindizes auf beiden Seiten des Atlantiks, Bitcoin tendierte dagegen weiter abwärts. Während Gold vom Momentum seines Trendbruchs in der vergangenen Woche profitierte, steht Silber weiter in Wartestellung für einen strukturbildenden Impuls. Platin hielt sich dagegen auf dem Schlussniveau der Vorwoche, in der die mittelfristige Aufwärtstrend-Linie unterschritten wurde. Palladium schließlich korrigierte sein zuvor erreichtes neues ...

