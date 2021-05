30.05.2021 - Nachdem Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) in letzter Zeit Querschüsse auf dem Weg zum "umfassenden Vergleich" hinnehmen musste - Ex-Eigentümer von Tekki Town klagen in Südafrika auf Liquidation der Steinhoff International Holdings - konnte man diese Woche zumindest fundamental punkten. Wobei die Steinhoff-Aktie am Montag bei 0.119 eröffnete und am freitag - zufälligerweise - genau bei 0,119 schloss. Unverändert. OBWOHL: Der Börsengang der Tochter Pepco Group NV (ISIN:NL0015000AU7) klappte überraschend gut. Nach Zuteilung am unteren Ende der Bandbreite startete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...