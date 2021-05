Wenn du regelmäßig ein bisschen zu sehr an den Kursen deiner Aktien oder Kryptowährungen klebst, weißt du bereits, dass es nichts gibt, was deine Aufmerksamkeit so effektiv auf sich zieht wie ein Crash. Dennoch sind Börsencrashs keine Entschuldigung für impulsives Investieren. Dein zukünftiges Ich verlässt sich darauf, dass du rationale und kalkulierte Entscheidungen triffst. Natürlich ist es in der Gegenwart leicht, diese Verantwortung zu vernachlässigen, indem man sich zu sehr auf das Kurzfristige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...