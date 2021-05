Unsere letzte Kommentierung zu Weizen überschrieben wir an dieser Stelle am 20.04. mit "Erholung nimmt Fahrt auf". Unsere letzte Kommentierung zu Weizen überschrieben wir an dieser Stelle am 20.04. mit "Erholung nimmt Fahrt auf". Seitdem gestaltete sich die Preisentwicklung hochgradig spannend. Nach einem Höhenflug und einer anschließenden Korrektur befindet sich Weizen in einer ambivalenten Lage: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...