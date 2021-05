Die Positionierung des DAX vor dem Allzeithoch ist eine spannende Situation für Anleger. Erfolgt dort der große Ausbruch in der neuen Handelswoche? Eine erneut fast unveränderte Handelswoche Nachdem in den letzten beiden Wochen im DAX jeweils die Schwäche zur Wochenmitte aufgeholt werden konnte, wiederholte sich dasselbe Muster in dieser Handelswoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...