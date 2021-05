Kein Scherz. Die Spaßwährung Doge hat ihren Höhenflug hinter sich gelassen. Die Marktdaten nähern sich Vor-Rallyewerten und kommen damit auf ein realistischeres, immer noch hohes Niveau zurück. Am 5. Mai sah die Welt für den Dogecoin rosig aus. Von Wallet zu Wallet transferierten Nutzer den Gegenwert von mehr als 82 Milliarden Dollar. Am gleichen Tag verzeichnete Bitcoin 12 Milliarden und Ethereum 35 Milliarden Dollar an Wallet-zu-Wallet-Transaktionen. Damit konnte der Dogecoin nahezu das doppelte Volumen dessen verzeichnen, was die beiden Platzhirsche gemeinsam realisieren konnten...

