Köln (ots) - Neuzugang: Laura Papendick gehört zukünftig zum Sport-Team der Mediengruppe RTL Deutschland. Im Sommer wechselt die Journalistin und Sportmoderatorin exklusiv zur Kölner Unternehmensgruppe, für die sie künftig insbesondere in der Sportberichterstattung tätig sein wird. So wird Papendick unter anderem die UEFA Europa League sowie die UEFA Conference League bei RTL und NITRO moderieren.Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL NEWS: "Laura Papendick ist eine tolle Sportmoderatorin mit einem enorm großen Fachwissen und einer starken Präsenz. Wir freuen uns sehr, dass sie zukünftig für uns im Einsatz ist und unsere Sportberichterstattung bereichert."Laura Papendick: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, Teil eines großartigen Teams bei der Mediengruppe RTL zu sein. Die UEFA Europa League als Moderatorin bei RTL und NITRO einem Millionenpublikum präsentieren zu dürfen, ist eine tolle Herausforderung. Ich bin gespannt darauf, was mich erwartet."Laura Papendick studierte Sportjournalismus in Köln. Ab 2015 arbeitete sie als Reporterin für Sky Deutschland. 2016 rückte sie in das Moderatorenteam von Sky Sport News HD auf. Seit 2019 moderiert sie bei SPORT1. Papendick war in ihrer Jugend Leistungsschwimmerin und konnte sich für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren.