Delivery Hero - Der Essenslieferdienst kehrt mit Quick-Commerce nach Deutschland zurück!

Pullback Trading-Strategie

Symbol: DHER ISIN: DE000A2E4K43









Rückblick: Delivery Hero zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in rund 40 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Delivery Hero ist zwar im DAX notiert, aber am deutschen Markt gar nicht aktiv. Die Aktie zeigte in der Vergangenheit immer wieder Rücksetzer in den Bereich der 200-Tagelinie. Der letzte Pullback führte die Kurse sogar unter diesen vielbeachteten gleitenden Durchschnitt. In den letzten Monaten hat sich eine weite Range ausgebildet.









Meinung: Fast zwei Jahre nach dem Verkauf der Essensbestellplattform Lieferando, plant Delivery Hero den deutschen Markt wieder zu erobern. Im Fokus stehen dabei jedoch nicht nur die klassischen Food-Delivery-Dienstleistungen. Kunden sollen auch Leistungen von Bäckereien oder kleineren Kleiderläden erhalten können. Inzwischen konnte die Aktie die 200-Tagelinie wieder zurückerobern. Die Chancen stehen gut, dass die obere Begrenzung der Range nochmals angelaufen werden könnte.

Chart vom 28.05.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 110.95 EUR











Setup: Wenn wir Kurse über der Kerze von Freitag bekommen, bietet sich die Eröffnung einer Long-Position an. Diese könnte nach dem Entry unter dem letzten Tief abgesichert werden. Aggressivere Trader können den Stopp-Loss eng unter der Kerze von Donnerstag, unter der 200-Tagelinie platzieren.

Jeden Börsentag neu: präzise Setups im Alphatrader von ratgeberGELD.at.

Meine Meinung zu Delivery Hero ist neutral

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in DHER





Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter folgendem Link abrufen können [Link]