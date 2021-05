Der Aktienmarkt hat ein unglaubliches Jahr erlebt, wobei der S&P 500 in den letzten 12 Monaten um mehr als 40 % gestiegen ist. Aber früher oder später wird der Markt einen Sturzflug machen. Marktabschwünge sind normal, aber sie können trotzdem einschüchternd sein. Niemand weiß genau, wann der Markt eine Wende zum Schlechteren nehmen wird, aber einige Experten sagen voraus, dass ein Marktcrash in relativ naher Zukunft kommen wird. Während du vielleicht nicht in der Lage bist, einen Marktcrash zu ...

