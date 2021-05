Der DAX-Handel könnte ohne die Teilnehmer der Wall Street zum Monatsende ruhig werden. Aktuell ist der Kalendermonat solide im Gewinn, sodass wir das Thema "sell in may" höchstwahrscheinlich in diesem Jahr auslassen. Der letzte Handelstag im Mai startet. Unser DAX muss dabei ohne die Impulse der Wall Street auskommen, dort ist ein Feiertag. Was sagt das Chartbild vorbörslich aus? Übergang zum letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...