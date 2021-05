Im Joint Gemeinschaftsunternehmen mit dem Baumaschinenproduzenten Sany plant DEUTZ, die Produktion in vier bis fünf Jahren auf 200.000 Motoren hochzufahren - nach Stückzahl mehr, als DEUTZ bislang insgesamt herstellt. Das SDAX-Unternehmen sieht sich nach einem Jahr 2020 mit tiefroten Zahlen wieder im Aufwind. Bis Ende dieses Jahres sollen sich die Einsparungen durch ein zügig aufgesetztes Kostensenkungsprogramm auf 55 Mio. Euro summieren. Auch an Akquisitionen denkt DEUTZ bereits wieder. Kleinere Zukäufe sind nach Unternehmensangaben noch in diesem Jahr möglich.



