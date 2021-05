Börsentag auf einen Blick AKTIEN DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Die Marke von 15 500 Punkten bleibt für den Dax eine hohe Hürde. Nach seinem Wochenschluss knapp darüber taxiert der Broker IG den deutschen Leitindex am Montag zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn mit minus 0,3 Prozent wieder darunter auf 15 475 Punkte. Die Wall Street konnte zwischenzeitlich deutlichere Gewinne am Freitag angesichts neuerlicher Inflationssorgen nicht halten. In ...

