Die Optima Unternehmensgruppe baut am Hauptsitz in Schwäbisch Hall ein zusätzliches, sogenanntes CSPE-Center für die Montage und umfangreiche Inbetriebnahme von pharmazeutischen Abfüllanlagen. Damit wird die Produktionsfläche um rund 4.300 Quadratmeter erweitert und zusätzlich neue Bürofläche geschaffen. Am Standort von Optima Pharma in Gladenbach-Mornshausen wird die bestehende Montagehalle für Gefriertrocknungsanlagen um 50 Prozent erweitert. Grund für die Investitionen sind das hohe Auftragsvolumen und die Weiterentwicklungen im Geschäftsbereich Pharma. Die Optima Unternehmensgruppe verzeichnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...