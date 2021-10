München (ots) -- Gemeinsam mit Capgemini Invent zählt das frog Team rund 2000 Expertinnen und Experten in den Bereichen Technologie, Datenwissenschaften, Beratung und Strategie- Das globale Netzwerk wächst auf 35 Design- und Innovations-Studios sowie Standorte anfrog, eine der weltweit führenden Kreativberatungen deutschen Ursprungs und Teil von Capgemini Invent erweitert sein Leistungsspektrum. Mit dem neuen Portfolio stärkt frog führende Marken sowie Unternehmen dabei, kundenzentrierte Transformation zu orchestrieren und ihr Wachstum zu fördern. Bereits Mitte des Jahres wurde frog Teil der Capgemini-Invent-Familie (https://www.capgemini.com/de-de/news/capgemini-invent-baut-strategie-technologie-design-expertise-aus/) und umfasst damit ein deutlich breiteres Team mit Kompetenzen in Design, kreativem Consulting und disruptiver Innovation. Mit der neuen Aufstellung erweitert frog nicht nur seine Dienstleistungen, sondern baut auch die Präsenz in Europa, Nordamerika und Asien deutlich aus.In der neuen Aufstellung profitiert frog von der Expertise von Capgemini Invent[1]. Mit den gebündelten Kräften können Unternehmen noch besser dabei unterstützt werden, Markeninteraktionen wie auch die Customer Experience über alle Touchpoints hinweg zu verbessern. frog stellt seine Leistungen im Bereich Kreativität, Strategie, Design und Daten Kunden weltweit zur Verfügung.Um die wichtigsten Herausforderungen führender Unternehmen und Wirtschaftszweige zu meistern, ruft frog die Serie Chief Challenges (http://www.frogdesign.com/insights/chief-challenges) ins Leben - eine kuratierte Mischung aus Videos, Podcasts, Studien und Visualisierungen, die speziell auf die Zielgruppe der CMOs und Chief Experience Officers zugeschnitten ist. In Kürze wird frog auch das Format 'Make Your Mark' (https://www.frogdesign.com/make-your-mark)starten, das diese Vision anhand individueller Erfolgsgeschichten greifbar macht."frog begleitet Unternehmen in unterschiedlichen Industrien dabei, kundenzentrierte Erlebnisse zu gestalten und neue Geschäftsmodelle zu erschließen - unter konsequenter Nutzung von Daten und Technologie", so Christina Schehl, Vice President und Head of frog Deutschland, Part of Capgemini Invent. "Mit frog führen wir multi-disziplinäre Kompetenzen von Expertinnen und Experten in den Bereichen Strategie, Design, Daten sowie Technologie zusammen, um für unsere Kunden nachhaltiges Wachstum zu generieren.""frog steht im Ursprung der Marke für Kreativität und Design aus Deutschland. Nach dem weltweiten Siegeszug freut es mich, dass wir eine der führenden Kreativmarken bei Invent begrüßen dürfen. Unsere Kunden profitieren davon, dass wir mit frog die Kreativ- mit der Consultingwelt zusammenbringen", sagt Steffen Elsässer, Managing Director von Capgemini Invent in Deutschland."Als Teil von Capgemini Invent ist frog der Partner der Wahl, wenn es darum geht, die kundenzentrierte Transformation voranzutreiben und bietet zudem eine Vielzahl neuer technischer Design-Expertise."Weitere Informationen zu frog, einem Teil von Capgemini Invent, finden Sie unter www.frogdesign.comÜber frogfrog ist eine führende globale Kreativberatung deutschen Ursprungs und gehört zu Capgemini Invent. Sie stellt den Status quo in Frage, um transformative menschliche Erfahrungen zu schaffen, die Herzen gewinnen und Märkte bewegen. In Zusammenarbeit mit leidenschaftlichen Führungskräften und visionären Unternehmern setzt frog Kreativität, Strategie, Design und Daten ein, um Unternehmen neu zu erfinden, deren Wachstum voranzutreiben und eine kundenzentrierte Transformation zu orchestrieren. frog strebt danach, eine regenerative Zukunft zu gestalten, die sowohl für Unternehmen als auch für Menschen wie auch den Planeten nachhaltig und integrativ ist.Über Capgemini InventCapgemini Invent ist die weltweite Beratungseinheit der Capgemini-Gruppe für digitale Innovation, Design und Transformation. Sie ermöglicht CxOs, die Zukunft ihrer Unternehmen zu gestalten. Dafür arbeiten über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehr als 36 Standorten sowie in 37 Kreativstudios weltweit. Sie vereinen Strategieberatung, Data Science, Produkt- und Experience Design, Markenmanagement sowie Technologie-Know-how, um neue Digitallösungen, Produkte, Umgebungen als auch Geschäftsmodelle für eine nachhaltige Zukunft zu entwickeln.Capgemini Invent ist integraler Bestandteil von Capgemini, einem der weltweit führenden Partner für Unternehmen bei der Steuerung und Transformation ihres Geschäfts durch den Einsatz von Technologie. Die Gruppe ist jeden Tag durch ihren Purpose angetrieben, die Entfaltung des menschlichen Potenzials durch Technologie zu fördern - für eine integrative und nachhaltige Zukunft. Capgemini ist eine verantwortungsbewusste und diverse Organisation mit einem Team von 290.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in fast 50 Ländern. Eine über 50-jährige Unternehmensgeschichte und tiefgehendes Branchen-Know-how sind ausschlaggebend dafür, dass Kunden Capgemini das gesamte Spektrum ihrer Geschäftsanforderungen anvertrauen - von Strategie und Design bis hin zum Geschäftsbetrieb. Dabei setzt das Unternehmen auf die sich schnell weiterentwickelnden Innovationen in den Bereichen Cloud, Data, KI, Konnektivität, Software, Digital Engineering und Plattformen. Der Umsatz der Gruppe lag im Jahr 2020 bei 16 Milliarden Euro.Get The Future You Want | www.capgemini.com/de-de/invent.[1] Zusätzlich zu den erweiterten Fähigkeiten von Invent hat frog auch die kreative Design- und Kundenerfahrungsexpertise von Idean, Fahrenheit 212 und June 21 (https://www.frogdesign.com/press-release/frog-embarks-on-a-new-era-as-a-part-of-capgemini-invent)vollständig integriert.