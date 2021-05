Wochenausblick: Hauptversammlungen und wichtige Konjunkturdaten

Werbung



In der neuen Handelswoche stehen abermals einige Hauptversammlungen auf dem Papier. So laden beispielsweise Deutsche Wohnen und Netflix ihre Aktionäre zur alljährlichen Hauptversammlung ein. Darüber hinaus werden in Deutschland sowie in den USA und der Eurozone wichtige Konjunkturdaten bekannt gegeben.



Montag

Die Woche startet mit der Veröffentlichung gleich mehrerer Konjunkturdaten: Um 3 Uhr deutscher Zeit wird zum einen der aktuelle Stand des NBS PMI Produktionsindex in China veröffentlicht und zum anderen der PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe-Index. Des Weiteren wird um 14 Uhr der Harmonisierte Verbraucherpreisindex auf Jahresbasis in Deutschland bekannt gegeben.





Dienstag

Am Dienstagmorgen werden zunächst um 8 Uhr die Einzelhandelsumsätze auf Jahresbasis in Deutschland mitgeteilt. Um 10 Uhr laden dann die folgenden Unternehmen ihre Aktionäre zur virtuellen Hauptversammlung ein: Deutsche Wohnen, ProSiebenSat.1, SMA Solar und Fraport. Um 11 Uhr wird anschließend die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex auf Jahresbasis in der Eurozone relevant. Zum Nachmittag geht der Blick der Anleger in die Vereinigten Staaten. Denn um 16 Uhr wird der aktuelle Stand des ISM verarbeitendes Gewerbe-Index bekannt gegeben. Um 17 Uhr sollten Marktteilnehmer der Rede des Gouverneuers Bailey von der Bank of England Aufmerksamkeit schenken.

Mittwoch

Der Mittwoch hält lediglich zwei Hauptversammlungen bereit. Um 10 Uhr lädt Evonik seine Aktionäre zur Hauptversammlung ein, bevor um 11 Uhr Eckert & Ziegler startet.

Donnerstag

Um 14:15 Uhr erreicht Marktteilnehmer die Nachricht der ADP Beschäftigungsänderung in den USA, bevor um 16 Uhr der Stand des ISM nicht-verarbeitendes Gewerbe-Index in den Vereinigten Staaten bekannt gegeben wird. Zudem lädt T-Mobile US um 17 Uhr seine Anteilseigner zur virtuellen Jahreshauptversammlung ein. Zum Abschluss des Tages startet der US-Konzern Nvidia um 20 Uhr deutscher Zeit seine Hauptversammlung, bevor der Streaminganbieter Netflix um Mitternacht deutscher Zeit zum Aktionärstreffen einlädt.

Freitag

Zum Ende der Woche sollten Anleger die Einzelhandelsumsätze auf Jahresbasis in der Eurozone im Blick behalten, die um 11 Uhr veröffentlicht werden. Zudem wird um 14:30 Uhr die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft in den USA bekannt gegeben.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?