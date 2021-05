CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 31.05.2021:Das Instrument PGJ KYG8972T1067 TOWNGAS CHINA CO. HD-,10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021The instrument PGJ KYG8972T1067 TOWNGAS CHINA CO. HD-,10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 31.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 01.06.2021:Das Instrument 13X KYG9829N1025 XINYI SOLAR HLDGS EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 01.06.2021The instrument 13X KYG9829N1025 XINYI SOLAR HLDGS EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.05.2021 and ex capital adjustment on 01.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 01.06.2021:Das Instrument 0XI KYG982971072 XIABU.C.M.(C.)H.DL-000025 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 01.06.2021The instrument 0XI KYG982971072 XIABU.C.M.(C.)H.DL-000025 EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.05.2021 and ex capital adjustment on 01.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 31.05.2021:Das Instrument AU0000060451 ANSILA ENERGY NL EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021The instrument AU0000060451 ANSILA ENERGY NL EQUITY is traded ex capital adjustment on 31.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 01.06.2021:Das Instrument HLBB US50586V1089 HOLCIM LTD. ADR 1/5/SF2 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 01.06.2021The instrument HLBB US50586V1089 HOLCIM LTD. ADR 1/5/SF2 EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.05.2021 and ex capital adjustment on 01.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 31.05.2021:Das Instrument VOG SE0009143662 VOLATI AB EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021The instrument VOG SE0009143662 VOLATI AB EQUITY is traded ex capital adjustment on 31.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 31.05.2021:Das Instrument 1C1 MHY1146L1092 CASTOR MARITIME INC. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021The instrument 1C1 MHY1146L1092 CASTOR MARITIME INC. EQUITY is traded ex capital adjustment on 31.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 01.06.2021:Das Instrument 43BA GB00BKDM7X41 SIGNATURE AVIATI.LS-,3720 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 01.06.2021The instrument 43BA GB00BKDM7X41 SIGNATURE AVIATI.LS-,3720 EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.05.2021 and ex capital adjustment on 01.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 01.06.2021:Das Instrument SUA2 GB00BKKMKR23 RSA INSURANCE GR. LS 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 01.06.2021The instrument SUA2 GB00BKKMKR23 RSA INSURANCE GR. LS 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.05.2021 and ex capital adjustment on 01.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 31.05.2021:Das Instrument 295 FI4000062195 TAALERI OYJ EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021The instrument 295 FI4000062195 TAALERI OYJ EQUITY is traded ex capital adjustment on 31.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 31.05.2021:Das Instrument 8T0 SE0009947740 PROMORE PHARMA AK EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021The instrument 8T0 SE0009947740 PROMORE PHARMA AK EQUITY is traded ex capital adjustment on 31.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 01.06.2021:Das Instrument BL1B US74368L2034 PROTECTIVE INSURANCE B EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 01.06.2021The instrument BL1B US74368L2034 PROTECTIVE INSURANCE B EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.05.2021 and ex capital adjustment on 01.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 01.06.2021:Das Instrument 1KY US3623971013 GABELLI EQUITY TR. DL-001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 01.06.2021The instrument 1KY US3623971013 GABELLI EQUITY TR. DL-001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.05.2021 and ex capital adjustment on 01.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 01.06.2021:Das Instrument BL1A US74368L1044 PROTECTIVE INSURANCE A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 01.06.2021The instrument BL1A US74368L1044 PROTECTIVE INSURANCE A EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.05.2021 and ex capital adjustment on 01.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 31.05.2021:Das Instrument PNF IT0003056386 PININFARINA EO 1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021The instrument PNF IT0003056386 PININFARINA EO 1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 31.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 31.05.2021:Das Instrument 1MD KYG618201092 MODERN DENTAL GROUP DL-01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021The instrument 1MD KYG618201092 MODERN DENTAL GROUP DL-01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 31.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 01.06.2021:Das Instrument GUZ HK0123000694 YUEXIU PPTY CO.LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 01.06.2021The instrument GUZ HK0123000694 YUEXIU PPTY CO.LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.05.2021 and ex capital adjustment on 01.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 31.05.2021:Das Instrument 25N DK0010212570 NEWCAP HLDG AS NAM.DK0,05 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021The instrument 25N DK0010212570 NEWCAP HLDG AS NAM.DK0,05 EQUITY is traded ex capital adjustment on 31.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 31.05.2021:Das Instrument P6Z CH0118530366 PEACH PROPERTY GROUP SF1 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021The instrument P6Z CH0118530366 PEACH PROPERTY GROUP SF1 EQUITY is traded ex capital adjustment on 31.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 01.06.2021:Das Instrument TNE5 ES0178430E18 TELEFONICA INH. EO 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 01.06.2021The instrument TNE5 ES0178430E18 TELEFONICA INH. EO 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.05.2021 and ex capital adjustment on 01.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 01.06.2021:Das Instrument 7SO FR0010526814 SUPER SONIC IMAG. EO-,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021 und ex Kapitalmassnahme am 01.06.2021The instrument 7SO FR0010526814 SUPER SONIC IMAG. EO-,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 31.05.2021 and ex capital adjustment on 01.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 31.05.2021:Das Instrument S4A DE0005751986 SMT SCHARF AG EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021The instrument S4A DE0005751986 SMT SCHARF AG EQUITY is traded ex capital adjustment on 31.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 31.05.2021:Das Instrument CA2438092090 DEER HORN CAPITAL EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021The instrument CA2438092090 DEER HORN CAPITAL EQUITY is traded ex capital adjustment on 31.05.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 31.05.2021:Das Instrument BBJ AU000000ANO7 ADVANCE NANOTEK LTD. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 31.05.2021The instrument BBJ AU000000ANO7 ADVANCE NANOTEK LTD. EQUITY is traded ex capital adjustment on 31.05.2021