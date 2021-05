The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.05.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.05.2021ISIN NameES0001351446 JUNTA DE CAST.LEON 16-21XS0631092581 AVIVA PLC 11/41 MTN FLRDE000BLB26R7 BAY.LDSBK.IS.14/21XS1425202576 LANDW.R.BK16/21DL MTNREGSAU3FN0031530 WESTPAC BKG 16/21 FLR MTNUS98212BAH69 WPX ENERGY 18/26XS1415758991 361 DEGREES ITL 16/21AU3FN0031597 COMMONW.BK AUSTR.2026 FLRXS1073143932 NYKREDIT 14/36 FLRXS1074107910 EXPORT-IMPORT BK 14/21MTNAU3CB0237725 HYUNDAI CAP.SVCS 2021XS1422785375 HUARONG FIN.II 16/21 MTN