The following instruments on XETRA do have their first trading 31.05.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 31.05.2021Aktien1 SE0015949433 Linc AB2 SE0015810502 Checkin.com Group AB3 PLCRLNS00018 Corelens S.A.4 GB00BNG7CD28 Cornerstone FS PLC5 CA31200N2014 Fathom Nickel Inc.6 SE0015797352 Twiik AB7 SGXE56008290 Memiontec Holdings Ltd.8 US2183331022 Corbion N.V.9 US55037R2004 Lundin Energy AB10 US6030511033 Mineral Resources Ltd.11 US8000321047 Sandfire Resources Ltd.12 AU0000154148 Hartshead Resources NL13 CA33716L1094 First Tellurium Corp.14 IM00BN2RD444 Challenger Energy Group PLC15 AU0000153736 Swoop Holdings Ltd.16 US8983492047 TrustCo Bank Corp.Anleihen1 US04636NAE31 AstraZeneca Finance LLC2 US04636NAB91 AstraZeneca Finance LLC3 XS2343566159 Export Development Canada4 XS2348324687 Jyske Bank A/S5 US04636NAC74 AstraZeneca Finance LLC6 US04636NAA19 AstraZeneca Finance LLC7 DE000BLB9PF9 Bayerische Landesbank8 DE000BLB9PH5 Bayerische Landesbank9 DE000BLB9PG7 Bayerische Landesbank10 DE000DD5AW26 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank11 NO0010998586 Jotta Group AS12 DE000LB2BEU7 Landesbank Baden-Württemberg13 DE000LB2BEV5 Landesbank Baden-Württemberg14 DE000LB2BF75 Landesbank Baden-Württemberg15 DE000LB2BF34 Landesbank Baden-Württemberg16 XS2346869097 Akropolis Group UAB17 XS2348693297 Caixabank S.A.18 USC33461AE16 Fairfax Financial Holdings Ltd.19 XS2344772426 Hammerson Ireland Finance DAC20 DE000NRW0MZ8 Nordrhein-Westfalen, Land21 DE000NRW0MY1 Nordrhein-Westfalen, Land22 US89236TJC09 Toyota Motor Credit Corp.23 USU89616AE30 TriMas Corp.24 XS2347397437 Citycon Oyj