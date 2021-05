DJ Schweizer Offiziersmesser unter den Büro-Software-Lösungen ändert heute, am 31.5.2021, seinen Namen - Beste Allround-Büro-Software WinOffice pro 5.x wird zum allerbesten "OfficeFreund"

München (pts013/31.05.2021/08:55) - Es steht außer Frage, dass jedes Unternehmen nach möglichst vielen Aufträgen und möglichst großer Auslastung der Kapazitäten strebt. Gerade in Kleinbetrieben und bei Start-Ups kann aber ein plötzlicher Anstieg an Anfragen zu einem Chaos in der Organisation, in der Buchhaltung und in der Dokumentation führen. Wer als Unternehmer nicht ordentlich Buch führt, verliert schnell den Überblick und riskiert trotz guter Auftragslage die Insolvenz. Genau darum sind Büro-Software-Lösungen so wichtig. Eine der besten Allround-Office-Lösungen war WinOffice pro 5.x. War, denn diese tausendfach in Deutschland, Österreich und der Schweiz genutzte Büro-Software ändert mit 31. Mai 2021 ihren Namen und wird zu "OfficeFreund".

Ein passender Name, wie Entwickler Dipl. Ing. Arnold Spatz betont: "Wie ein Schweizer Offizierstaschenmesser war WinOffice pro 5.x seit mehr als 20 Jahren ein Tausendsassa, wenn es um die komplette Digitalisierung und Vereinfachung aller Abläufe im Büro ging. Jetzt übernimmt mit 1. Juni OfficeFreund diese Arbeit und setzt noch einiges obendrauf. Wir haben quasi den Motor getunt und die Verarbeitungsprozesse im Programm aber vor allem im Netzwerkbetrieb wesentlich verbessert und drastisch beschleunigt, um den Workflow zu optimieren."

Wie einfach der Einstieg in die Welt von OfficeFreund ist, zeigt die 365-Tage-Gratis-Testaktion, bei der Start-Ups und Erstanwendern eine 100-Prozent-Vollversion zur Verfügung steht. Wer bereits eine ältere Version von WinOffice pro benutzt, der kann zum Start sogenannte Umzugsgutscheine für sein Upgrade auf OfficeFreund erhalten: https:// www.officefreund.de/

Seit 1995 unterstützt CEO Dipl. Ing. Arnold Spatz mit seinem internationalen Entwicklerteam tausende Unternehmen im Büro-Alltag. Die Büro- und Unternehmenssoftware WinOffice pro 5.x übernimmt Aufgaben von der Warenannahme, über Angebotsstellung bis Rechnungserstellung und Mahnwesen und war ein treuer Begleiter im Business-Alltag. Nun ändert sich der Name auf "OfficeFreund" https://www.officefreund.de/ und die Software wurde getunt und weiterentwickelt. Dabei wurden vor allem die Verarbeitungsprozesse im Programm und im Netzwerkbetrieb optimiert, verbessert und beschleunigt.

"An der Benutzeroberfläche wurden nur minimale Änderungen vorgenommen, um die Funktionalität und Usability für den Benutzer nicht zu verändern, da diese, wie uns Rückmeldungen von hunderten Unternehmen immer wieder gezeigt haben, eine besondere Stärke der Software ist. Aber es wurden selbstverständlich weitere Features implementiert, die die tägliche Arbeit in einem Büro erleichtern. Danke dafür an die vielen konstruktiven Tipps und Verbesserungsvorschläge, die wir in den letzten Jahren von unseren Usern erhalten haben", so Arnold Spatz.

Maske runter: Die benutzerfreundlichste Software vom Auftragseingang bis zum Mahnwesen

Sobald man die Suchmaske öffnet, steht einem mit der benutzerfreundlichen Oberfläche ein Überblick über sämtliche Geschäftsvorgänge (Warenverkehr, Korrespondenz, Angebote, Kostenschätzungen, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, ABO-Rechnung, Schlussrechnung, Lieferscheine, Buchhaltung, Gutschriften, Bestellungen, etc.) zur Verfügung. Mit nur wenigen Klicks ist es möglich, bestehende Angebote, oder Aufträge aufzurufen und neue zu erstellen. Darüber hinaus können diese aber auch direkt ausgedruckt, versandt sowie adaptiert werden. Weil Zeit Geld ist, hat OfficeFreund aber auch eine Schnellsuche eingebaut, mit deren Hilfe Kunden in Sekundenschnelle am PC gefunden werden können, um damit Bestellart, Versandart, Zahlungsweise und Vorgangsdatum einzusehen. Das schafft Kundennähe und genaue Information über individuelle Kundenkonditionen, wenn man sie braucht.

Ein Freund, ein guter OfficeFreund - den braucht man bei Dauer-Homeoffice am dringendsten

Fehler im Backoffice, in Lagerhaltung, in der Kasse und im Mahnwesen sind der Tod von tausenden Unternehmern. "Unternehmer denken fast ausschließlich an das Frontoffice oder an den Verkauf, aber extrem selten an den Rattenschwanz an Arbeit, den das Backoffice in einem Business verursacht. Wer hier die alltäglichen Dinge nicht mehr im Auge behält, landet sehr schnell in der Insolvenz. Hier kennen wir einen 100 Prozent treuen Freund - den OfficeFreund, den wir allen Unternehmern ans Herz legen. Eines der intuitivsten, effektivsten und auch günstigsten Büro-Softwarepakete", so Dipl. Ing. Spatz über die Anforderungen an sein Entwicklerteam.

Die seit über zwei Jahrzehnten tausendfach bewährte 100-Prozent-Büro-Software WinOffice pro 5.x wird zum verbesserten und optimierten "OfficeFreund" im Büro.

Infos zum 365-Tage-Gratis-Test der 100-Prozent-Vollversion für Start-Ups und Erstanwender oder einen der Gratis-Umzugsgutscheine bei einem Upgrade einer älteren Version WinOffice pro auf OfficeFreund: https:// www.officefreund.de/

Aussender: Die Unternehmersoftware est. 1999 GmbH Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Arnold Spatz Tel.: +49 89 41856786 E-Mail: info@officefreund.de Website: www.officefreund.de

